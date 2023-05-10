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Korkunç vahşetten akılalmaz detaylar

Muğla'da 4 ay önce 3 çocuk annesi kadın, yanarak can verdi. Eşi canına kıydığını iddia etti. Sır perdesini SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı araladı. İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Korkunç vahşetten akılalmaz detaylar
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HABERTURK.COM

Muğla'da 4 ay önce 3 çocuk annesi kadın, yanarak can verdi. Eşi canına kıydığını iddia etti.

Sır perdesini SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı araladı. Kendisini yakarak intihar ettiği iddia edilen 3 çocuk annesi kadının, kocası tarafından canlı canlı yakıldığı anlaşıldı. Katil koca suçunu itiraf etti. İddianamedeki detaylar kan dondurdu. O anlara 6 yaşındaki çocuklarının da tanık olduğu ortaya çıktı.

Katil koca, kardeşi ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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