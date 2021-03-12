Sınır kentinde vakalar tavan yaptı! 0:00 / 0:00

İHA

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 163’e yükseldiği kentin, yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

YENİ KISITLAMALAR BEKLENİYOR

İHA'da yer alan habere göre tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis’te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

PARA CEZASI VE SUÇ DUYURUSU

Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

VATANDAŞ KURALLARA UYMUYOR

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.