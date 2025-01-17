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        Haberler Bilgi Gündem Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? Korkuteli-Elmalı arası kaç dakikaya düştü, seyahat süresi nedir?

        Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İki yer arasındaki seyahat süresi kaç dakikaya düştü?

        Antalya'nın iki ilçesi arasında açılan Korkuteli-Elmalı yolu sayesinde iki lokasyon arasın 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Korkuteli-Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:05
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        Korkuteli-Elmalı yolu açılıyor. İki nokta arasınındaki seyahat süresini 45 dakikadan, 26 dakikaya indirecek yol sayesinde karbon salınımı 6 bin 375 ton azalacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...

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        KORKUTELİ-ELMALI YOLU NE ZAMAN AÇILIYOR?

        Korkuteli-Elmalı yolu 18 Pcak yarın hizmete açılacak.

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        KORKUTELİ İLE ELMALI ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞTÜ?

        Projeyle, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

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        "Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi."

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