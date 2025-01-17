Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İki yer arasındaki seyahat süresi kaç dakikaya düştü?
Antalya'nın iki ilçesi arasında açılan Korkuteli-Elmalı yolu sayesinde iki lokasyon arasın 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Korkuteli-Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
Korkuteli-Elmalı yolu açılıyor. İki nokta arasınındaki seyahat süresini 45 dakikadan, 26 dakikaya indirecek yol sayesinde karbon salınımı 6 bin 375 ton azalacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
KORKUTELİ-ELMALI YOLU NE ZAMAN AÇILIYOR?
Korkuteli-Elmalı yolu 18 Pcak yarın hizmete açılacak.
KORKUTELİ İLE ELMALI ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞTÜ?
Projeyle, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi."