İlk yıllarda 20-30 dekarlık alanda ekilen fidelerden 50 ton ürün elde eden ilçe halkı, geçen sene 20 bin dekar alanda 40 bin ton ürün yetiştirdi.
İklim koşullarının da etkisiyle verimi yüksek kaliteli ürün elde eden çiftçiler zamanla ihracata başladı. Geçen yıl başta Rusya, Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelere yaklaşık 28 bin ton ürün ihraç edildi.
"YILLIK 40 BİN TON CİVARINDA ÜRETİM VAR"
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, eskiden tütün eken çiftçinin pek para kazanamadığını ancak belediye ile devletin yapmış olduğu göletlerden sonra kornişon ekimine yönelen üreticilerin iyi para kazandığını söyledi.
Yavaş, ilçede yaklaşık 2 bin kişinin bu işten geçimini sağladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yıllık 40 bin ton civarında üretim var. Geçen yıl ilçemize 12 milyon liralık bir girdi sağlandı. Bu salatalıkların yüzde 70'i ihraç ediliyor. Bir kısmı ilçedeki turşu fabrikalarında işleniyor. Türkiye'de şu an üretim kapasitesi olarak birinci durumdayız. Türkiye'de en çok üretim Ödemiş ve Sındırgı'da var. Özelikle yüksek rakımlı mahallelerimiz Yaylabayır ve Yüreğil'de iklimin uygun oluşu nedeniyle toplam 4 aylık süreçte kornişon üretiliyor."
Sındırgı'da kornişon üretiminin son yıllarda gelişmesindeki en büyük nedenin Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve DSİ'nin yaptığı göletler olduğunu vurgulayan Yavaş, ilçede yetiştirilen kornişonların özelikle turşu fabrikaları tarafından tercih edildiğini aktardı.
Yavaş, "Bizim salatalık sert oluyor. Turşu yapıldığında yumuşamıyor. Lezzeti de güzel, bundan dolayı her yıl üretimde artış oluyor. Ülkeler de bunun için tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
"ALMANYA, FRANSA, RUSYA'YA İHRACATIMIZ VAR"
İlçeye bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde 4 dekarlık arazisinde kornişon üreten 57 yaşındaki İdris Yaşar da 3 aylık süreçte iyi para kazandıklarını söyledi.
Fideyi ektikten bir ay sonra ürün almaya başladıklarını belirten Yaşar, 3 ay boyunca her gün tarladan ürün toplayabildiklerini anlattı.
Yaşar, 3 ay boyunca dekar başına 2,5-3 ton kornişon topladıklarını, hava koşullarının iyi olması durumunda rekoltenin 4 tona kadar çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu üç aylık dönemde çok iyi para kazanıyoruz. Göletin suyunun olması bizim masrafımızı azaltıyor. Gelirlerimiz çok iyi. Eskiden tütün ekiyorduk. Tütün pek para kazandırmıyordu. 2002'den itibaren kornişon ekmeye başladım. Tütünde 10 bin lira kazanıyorsak en az 6 bin lira masraf yapıyorduk. Salatalıkta ise 2 bin lira masraf 10 bin lira kazanç elde ediyoruz. Kornişonda tarla çıkış fiyatı birinci sınıf 2 lira 30 kuruş, ikinci sınıf 90 kuruş, üçüncü sınıf 30 kuruş. En kötüsü üçüncü sınıf bile bize kar bırakıyor. Daha önce biz bu tarlaları çaydan veya motorlarla su çekerek suluyorduk. Şu an mahallelinin yüzde 100'ü salatalık ekiyor. Göletin zaten su masrafı yok dekar başına 27 lira ve sınırsız."
Ürünün verimi ve kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Yaşar, "Almanya, Fransa, Rusya'ya ihracatımız var. Mahallemizde 13 firma var biz onlara satıyoruz, onlar yurt içi ve yurt dışı piyasasına sunuyor." dedi.
KORNİŞON TOPLAYANLAR DA MEMNUN
Tarlada yevmiye ile çalışan Ayşe Yerlikaya ise sabah erken saatlerde geldikleri tarladan 19.00 gibi ayrıldıklarını ve günlük 70 lira kazandığını belirtti.
Yerlikaya, eskiden tarlalarda tütün topladığını ancak kornişon toplamanın daha kolay olduğunu dile getirerek, "Evliyim, 3 yaşında çocuğum var onunla geliyorum tarlaya. Günlük 70 lira evime para götürüyorum ve bu benim için iyi bir para. Yeterli oluyor ev için. Evde oturduğum zaman bu parayı kazanamıyorum." diye konuştu.
Her yıl kornişon toplamaya geldiğini ifade eden lise öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Yaşar da "Okul tatil olunca aileme yardıma geliyorum. Günlük 70 lira alıyorum harçlığım çıkmış oluyor. Ailemin yanında çalışıyorum bu da güzel." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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