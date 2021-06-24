23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DELTA MUTASYONU 16 İLDE

Delta mutasyonu 16 ilde yayıldı. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuyla iligli yapılan açıklama:

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü