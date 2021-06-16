Korona vaka sayısı 15 Haziran tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Haziran tablosu ise akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, dün ki vaka sayıları kaç oldu? İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz güncel 15 Haziran korona vaka sayısı tablosu...

15 HAZİRAN KORONA TABLOSU

15 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 846 testte 5 bin 955 vaka, 532 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 186 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, toplam vefat sayısı 48 bin 879, toplam ağır hasta sayısı 886, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 211 bin 22 oldu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama hızlandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs tablosu açıklanıyor...

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.