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ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından olan CNN tartışma yaratan bir uygulamaya imza attı. CNN'den çalışanlarına yollanan bilgi notunda geçen hafta ofise aşı olmadan gelen 3 çalışanın işten çıkarıldığını bildirdi.

CNN Yönetim Kurulu Başkanı aşı konusunda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını, ofise dönen veya sahada diğer çalışanlarla temas kuracak çalışanların aşı olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Daha önce Alphabet (Google), Facebook ve Microsoft da aşı olmayanın ofislere geri dönemeyeceklerini açıklamıştı.

Bu arada Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı. Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi.

Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

'ENDİŞE UYANDIRDI'

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Alphabet de, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.