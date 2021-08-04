ABD'li dev firmalar çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmeye devam ediyor. Daha önce Google ve Facebook ofise dönecek çalışanlarının aşı olması gerektiğini açıklamıştı.
Dün de Microsoft benzer bir şekilde ofise dönüş tarihini 4 Ekim olarak açıkladı ve ofise gelecek tüm çalışanlarının aşı olmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Firma daha önce ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Ancak delta varyantıyla beraber koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar bu tarihin ertelenmesine neden oldu.
Microsoft'un dünya genelinde 181.000 çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların 103.000'i ABD ofislerinde görev yapıyor.
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