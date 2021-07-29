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Sosyal medya devi Facebook, ABD'de çalışanlarından ofislere dönebilmeleri için koronavirüse karşı aşılamaları gerektiğini bildirdi.

Facebook İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lori Goler yaptığı açıklamada, ofislere dönülmesi için aşı politikasını yerel şart ve kurallara bağlı olarak uygulanacağını ifade etti. Tıbbi nedenlerden ötürü aşı yaptıramayan çalışanalra ise farklı seçenekler sunulacağını belirtti.

Dün de bir başka teknoloji devi Google çalışanlarından ofislere dönmeden önce aşı yaptırmalarını istemişti.