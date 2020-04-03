Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Dünya genelini etkileyen koronavirüs nedeniyle yüz milyonlarca insanın eve kapanması ile artan internet ve mobil cihaz kullanımı, uygulama pazarına yaradı. Koronavirüs salgınının damga vurduğu bu yılın ilk çeyreğinde kullanıcıların mobil uygulamalar için harcadığı tutar ve zamanda rekor kırıldı.

Küresel ölçekte mobil uygulama ve oyun istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie, uygulama pazarına ilişkin 2020 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu yılın ilk 3 ayında mobil uygulamalara harcanan toplam tutar 23.4 milyar dolar (yaklaşık 157 milyar TL) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel ölçekte uygulama mağazalarında harcanan para

Diğer bir ifadeyle bu yılın ilk çeyreğinde moibl uygulamalara harcanan toplam günlük ortama rakam 260 milyon dolara (yaklaşık 1.7 milyar TL) ulaştı.

23.4 milyar dolarlık rakamın, 16.7 milyar doları mobil oyunlara harcanırken, toplam 23.4 milyar dolarlık harcamanın 15 milyar doları iOS platformunun mobil uygulama mağazası App Store’dan, 8.3 milyar doları ise Android uygulama mağazası Google Play’den geldi.

Dünya genelinde mağasına göre uygulama indirme sayıları

2020 ilk çeyrekte 2019 yılının son çeyreğinde göre uygulama indirme sayısı da yüzde 15 artışla 31 milyarı geçti. Bu rakamın yüzde 40’ını oyunlar oluşturdu. Salgına bağlı karantina ve eve kapanma oranlarının yoğunlaştığı Mart 2020’de haftalık mobil oyun indirme sayıları da yine 2019 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 30 arttı.

Yıllık bazda mobil uygulama indirme sayıları Google Play’de yüzde 5 artarak 22.5 milyara, App Store’da ise yüzde 15 artışla 9 milyarın üzerine çıktı.

ÇİN VE İTALYA'DA YÜZDE 30 ARTTI

Mobil uygulama ve oyun indirme sayılarındaki bu artış, tüketicilerin uygulamalarda geçirdiği sürelere de yansıdı. Salgın 2020'nin ilk çeyreğinde genişledikçe, mobilde harcanan günlük zaman tüm dünyada yükselişe geçti.

Mobil oyun ve uygulamalarda haftalık ortalama geçirilen süre

App Annie'nin ilk çeyrek analizine göre küresel ölçekte oyun dahil mobil uygulamalarda geçirilen haftalık ortalama süre yıllık olarak yüzde 20 büyüdü.

Koronavirüsten ilk etkilenen ülke olan Çin’de mobil uygulamalarda geçirilen günlük ortalama süre 2019 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 5 saate kadar çıktı.

Oyun dışındaki uygulamlarda geçirilen süre nasıl değişti? (ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere)

Koronavirüsten en olumsuz etkilenen ülke konumuna yükselen İtalya'da Mart 2020’de mobil uygulamalara harcanan zaman, 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre 30 yükselirken; bu artış Fransa, Almanya ve ABD’de sırasıyla yüzde 15, yüzde 10 ve yüzde 10 oldu.

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