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Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 638'e yükseldi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yang Gonghuan'dan korkunç bir iddia geldi. Dr. Gonghuan, Wuhan'daki doktorların Hubey'i feda etmenin gerekli olduğunu itiraf ettiklerini belirttikten sonra koronavirüs mücadelesini bir savaşla mukayese etti.

11 MİLYON İNSAN FEDA EDİLDİ

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre; Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altında olan Wuhan'daki 11 milyon insanı feda ettiği iddia edildi.

Dr. Yang Gonghuan, Çin politikasını bir savaşa benzetti ve devletin Çin'i ve dünyayı koronavirüsten korumak için Wuhan'ı feda etmeye karar verdiğini açıkladı.

"BAZI ŞEYLER ZOR AMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Dr. Yang Gonghuan, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ele geçirecekti. Karantina, Hubey ve Wuhan'a çok fazla zorluk getirdi ancak yapılacak en doğru şeydi. Bu, savaşmak gibi... Bazı şeyler zor ama yapılması gerekiyor" dedi.

Virüsle savaş devam ediyor. Doktorların test kitleri ve maskeleri de dahil olmak üzere pek çok tıbbi malzemenin tükendiği bildiriliyor.

"HENÜZ ENFEKSİYONLARIN ZİRVESİNE ULAŞAMADIK"

Hubey Eyaleti Üçüncü Halk Hastanesinde çalışan bir doktor karantinadaki kaosu ortaya çıkardı ve şunları söyledi: “Maskeleri, eldivenleri ve koruyucu kıyafetleri tasarruflu bir şekilde kullanmamız ve içme suyundan kaçınmamız tavsiye edildi bu sayede tuvalete gitmemiz gerekmeyecekti. İşler düzeliyor ama bize aşırı yükleniliyor, 7/24 tanısal testler yapıyoruz, bunları tamamlamak için mücadele ediyoruz. Bence henüz enfeksiyonların zirvesine ulaşmadık."

Doktor, mücadeleye rağmen, şehri kilit altına almanın yapılacak doğru şey olduğunu kabul etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları Hubey'in feda edildiğini söyleyebilir ancak bu, virüsün etkili bir şekilde başka bir yere yayılmasını önledi."