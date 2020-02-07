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Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde yaşanan korku, bu ülkenin vatandaşlarına karşı endişeyle yaklaşılmasına neden oluyor. Çinli vatandaşlar, kendilerinden kaçanlara virüslü olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Sadece onlar da değil, Asya ülkelerinin diğer vatandaşları da aynı çaba içinde.

İşte onlardan biri İstanbul Eminönü'nde görüntülendi. Şehir hatları vapuru iskelesinde çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kimini şaşırtan kimini güldüren görüntüde Tayvanlı bir turistin akıllı çantasına 'Çinli değilim' ifadesi önce Türkçe ardından İngilizce olarak geçti. Çantası yardımıyla Tayvanlı olduğunu vurgulayan turist, görenleri güldüren mesajı ise son kısımda geliyor: 'Ölürüm Türkiyem'...