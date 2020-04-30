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Koronavirüs tablosu 30 Nisan 2020! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte yeni vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 30 Nisan 2020 Türkiye günlük Koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 30 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 120.204'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.174 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 30 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. 

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 2.615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 93 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 120.204, can kaybının 3.174'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42.004 test yapıldı. Bu kapsamda 2.615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4.846 hasta ise iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Toplam test sayısı 1.033.617, toplam vaka sayısı 120.204, toplam vefat sayısı 3.179, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi. İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.

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