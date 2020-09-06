Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Koronavirüs tablosu 6 Eylül! Bugün Türkiye koronavirüs vaka ve vefat edenlerin sayısı kaç?

Bugün Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vaka sayısı kaç oldu? 6 Eylül koronavirüs tablosu ile belli olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs vaka sayısı ile vefat edenlerin sayısını duyuruyor. İşte 5 Eylül son açıklanan tabloya göre vaka ve vefat sayıları

koronavirüs tablosu

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 5 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

KORONAVİRÜS TABLOSU 6 EYLÜL 2020

Koronavirüs tablosu 6 Eylül henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 19.00 ile 20.00 arası korona tablosunu duyuracak. Açıklama geldiği anda bu sayfadan bulabilirsiniz.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

5 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

CORONAVİRÜS HARİTASI İLLERE GÖRE

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

DÜNYADA SON DURUM

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 27 milyon 69 bin 726'ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Brezilya (4 milyon 123 bin),Hindistan (4 milyon 114 bin 773),Rusya (1 milyon 20 bin 310),Peru (683 bin 702),Kolombiya (658 bin 456),Güney Afrika (636 bin 884),Meksika (629 bin 409),İspanya (517 bin 133),Arjantin (471 bin 806) ve Şili (420 bin 434) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 278 bin 228'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 883 bin 771 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 19 milyon 170 bin 299 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 15 bin 656 aktif vaka bulunuyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı
SAĞLIKKütahya'da yeni koronavirüs karantinaları
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları anlatıyor
SAĞLIKCephede bir gün
Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını yalanladı
SAĞLIKBakan Koca'dan yalanlama!
Son dakika! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı! 1673 yeni vaka tespit edildi
SAĞLIKKoronavirüste yeni vaka sayısı 1673 oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı!
Aile hekimleri: Kabul etmiyoruz
SAĞLIKAile hekimleri: Kabul etmiyoruz
SON DAKİKA... 27 ilaç geri ödeme kapsamına alındı! Geri ödeme kapsamındaki ilaçlar hangileri?
SAĞLIK27 ilaç geri ödeme kapsamına alındı!
5 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! 2020 Son dakika Türkiye corona virüs vaka sayısı illere göre son tablo
SAĞLIKSon tablo ve illere göre koronavirüs haritası
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan müjde: Artık maaşlarından kesinti yapılamayacak
SAĞLIKBakan Koca duyurdu: Artık maaşlarından kesinti ...
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ülkelere uyarıda bulundu: Aşı milliyetçiliği salgını kısaltmayacak
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü ülkeleri uyardı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X