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Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu’nda iki haftalık Covid-19 tablosu yayımlandı. Buna göre 17-30 Ekim tarihlerinde 22 bin 887 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
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AA

Sağlık Bakanlığı, 17-30 Ekim haftasına ait Covid-19 tablosunu açıkladı. Buna göre 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 64, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 101 oldu.

Toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729’a ulaşırken, ölüm sayısı ise 101 bin 327’ye yükseldi.

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