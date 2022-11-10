Koronavirüs vaka sayıları açıklandı 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanlığı, 17-30 Ekim haftasına ait Covid-19 tablosunu açıkladı. Buna göre 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 64, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 101 oldu.

Toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729’a ulaşırken, ölüm sayısı ise 101 bin 327’ye yükseldi.