Güntay Şimşek gsimsek@htgazete.com.tr

Türkiye koronavirüs salgınında Asya ve Avrupa’nın ortasında etkilenmeyen bir ada gibi kaldı. Ancak bu durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ekibiyle birlikte uyguladığı sıkı kuralların katkısı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Hatta Türkiye’deki tüm havayollarının Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı sıkı kurallardan rahatsız olduğunu söyleyeyim.

Mesela uçuş yasaklanan ülkelere çeşitli havayolları sefer düzenliyor ama Türk tescilli şirketler bu ülkelere Sağlık Bakanlığı’nın tedbirleri sebebiyle uçamıyor. Netice itibariyle Türkiye’de şu ana kadar virüs vakası yaşanmadı. Bakan Koca, sık aralıklarla gerekli açıklamaları yapıyor. Virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini ama görülmeyeceği anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor. Bu sebeple dedikodulara kulak vermeyelim ve temizliğe dikkat edelim. Belki virüs bize gelmeden yok olur, gider.

Öte yandan IATA’ya göre koronavirüs nedeniyle yolcu düşüşleri ve oluşan gelir kayıplarından en fazla Asya ve Avrupa etkilendi ve etkilenmeye devam edecek. Krizin bu şekilde devam etmesi halinde ise sivil havacılığın kalbi ABD ve Kanada’ya etkisinin de yolcu sayısında yüzde 10 düşüş ve 20 milyar dolar üzerinde bir gelir kaybı olarak yansıyabileceği hesap ediliyor.

Şüphesiz her şey ve tüm etki tabloları, virüse bir çözüm bulunduğu an değişecektir. Ama virüse çözüm uzadıkça sıkıntılar katlanarak artacağından tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor.