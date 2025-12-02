Kortların parlayan yıldızı : Ada Kumru
Türk tenisinin gelecek vaat eden genç yıldızlarından biri olan 18 yaşındaki Ada Kumru'nun hayali "Grand Slam" şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırmak.
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencisi Ada Kumru, Kasım ayında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) W15 Tenis Turnuvası’nda çiftler kategorisi şampiyonu oldu. Aynı turnuvada teklerde de çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ve dikkatleri üzerine çeken genç sporcu hayalinin “Grand Slam” şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandırmak olduğunu söyledi.
Türkiye’nin genç ve gelecek vaat eden tenisçilerinden Ada Kumru, tenis kariyerine küçük yaşlarda başladı. Başarıdan başarıya koşan 18 yaşındaki Ada Kumru, ITF tarafından Antalya’da düzenlenen W15 Tenis Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı. Çiftler kategorisinde Ada Kumru ve Ani Amiraghyan çifti, lexandra Irina Anghel, Mariia Masiianskaia ikilisini setlerde 6-3 6-2 skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başardılar. Genç raket tekler kategorisinde de çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.
İKİ HAFTADA 2 BAŞARI
Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ada Kumru bu turnuvanın kendisi için özel olduğunu çünkü junior (genç) turnuvalardan yavaş yavaş profesyonel turlara geçiş yapmaya başladığını söyledi. Kumru, “ Üst üste iki hafta profesyonel turda çiftler şampiyonluğu ve teklerde çeyrek finalle güzel bir başlangıç oldu. Partnerlerimle iyi bir uyum yakaladık. Antalya’da, kendi ülkemde böyle bir başarı yaşamak benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu.” dedi.
"ULUSLARARASI PROJELERDE YER ALMAK İSTİYORUM"
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Ada Kumru, eğitim ve sporu bir arada götürürken zorlayıcı tarafların olduğunu, doğru planlamayla yoğun temponun üstesinden gelmeye çalıştığını dile getirdi. Genç tenisçi şunları söyledi:
“Yoğun olsa da derslerimi aksatmamaya ve konuları biriktirmeden çalışmaya özen gösteriyorum. Üniversite eğitimimi de tenisin yanında devam ettirmek, bana farklı bir disiplin ve bakış açısı sağlıyor. Aynı zamanda öğrendiğim birçok bilgi spor kariyerimde ilerlerken bana çok yardımcı olacak. Lisans eğitimimden sonra ‘Spor Yönetimi’ üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Hem teorik bilgimi hem de sahadaki deneyimlerimi daha sağlam bir temele oturtmayı hedefliyorum. Uzun vadede spor, medya ve iletişim alanlarında uluslararası projelerde yer almak ve kendimi bu alanlarda sürekli geliştirmek istiyorum.”.
BALEDEKİ ESNEKLİK TENİSE OYUNUNA KATKI SAĞLADI
Çocukluk hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Kumru, tenise başlama serüvenini de şöyle anlattı: “Çok küçük yaşlardan beri enerjisi yüksek bir çocuktum. Aslında ilk hayalim futbolcu olmaktı. Ailem hem enerjimi doğru yönlendirebilmem hem de bireysel bir sporda kendimi daha iyi ifade edebileceğim için beni tenise yönlendirdi. Tenise başlamadan önce yaklaşık bir buçuk yıl bale yaptım; o dönemde kazandığım esneklik ve beden hakimiyetinin tenis oyunuma büyük katkısı oldu.”
"HAYALİM GRAND SLAM"
Farklı turnuvalarda çeşitli uluslararası başarılara imza atan milli tenisçi hayalleri arasında ülkemize grand slam şampiyonluğu yaşatmak olduğunu açıkladı. Genç tenisçi “Hedefim, profesyonel olarak istikrarlı bir şekilde WTA Tour’da yer almak, sıralamada adım adım yükselmek ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek. Aynı zamanda düzenli olarak yüksek seviyede rekabet eden bir sporcu olmak istiyorum. Elbette grand slam ana tabloda oynamak ve ülkeme bir grand slam şampiyonluğu ile dönme hayalim var.” dedi.