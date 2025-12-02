Kortların parlayan yıldızı : Ada Kumru

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencisi Ada Kumru, Kasım ayında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) W15 Tenis Turnuvası’nda çiftler kategorisi şampiyonu oldu. Aynı turnuvada teklerde de çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ve dikkatleri üzerine çeken genç sporcu hayalinin “Grand Slam” şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin genç ve gelecek vaat eden tenisçilerinden Ada Kumru, tenis kariyerine küçük yaşlarda başladı. Başarıdan başarıya koşan 18 yaşındaki Ada Kumru, ITF tarafından Antalya’da düzenlenen W15 Tenis Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı. Çiftler kategorisinde Ada Kumru ve Ani Amiraghyan çifti, lexandra Irina Anghel, Mariia Masiianskaia ikilisini setlerde 6-3 6-2 skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başardılar. Genç raket tekler kategorisinde de çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

İKİ HAFTADA 2 BAŞARI

Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ada Kumru bu turnuvanın kendisi için özel olduğunu çünkü junior (genç) turnuvalardan yavaş yavaş profesyonel turlara geçiş yapmaya başladığını söyledi. Kumru, “ Üst üste iki hafta profesyonel turda çiftler şampiyonluğu ve teklerde çeyrek finalle güzel bir başlangıç oldu. Partnerlerimle iyi bir uyum yakaladık. Antalya’da, kendi ülkemde böyle bir başarı yaşamak benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu.” dedi.