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Koruculara saldıran 2 terörist öldürüldü

Van'ın Gevaş ilçesinde, 18 Haziran günü, güvenlik korucularına el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen ve 4 korucunun yaralandığı saldırının failleri olan 2 PKK'lı terörist Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Van Gevaş

Meral Yıldız'ın haberine göre 18 Haziran'da Gevaş ilçesi Elmalı ve Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle bölgeye gidip ateşi söndürdü. Dönüş yolunda korucuların bulunduğu minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastaneye kaldırıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışma sonucunda, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin, Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan adı verilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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