        Haberler Bilgi Spor Kosova - Türkiye CANLI İZLE EKRANI: Kosova - Türkiye maçı nasıl, nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi?

        Kosova - Türkiye canlı izle: Kosova - Türkiye maçı nereden canlı izlenir?

        Türkiye millî futbol takımı, bugün deplasmanda Kosova millî futbol takımı karşısına çıkarak tam 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle sahada olacak. Yarı finalde İstanbul'da Romanya millî futbol takımı'nı 1-0 mağlup eden kırmızı beyazlılar, Slovakya'yı 4-3 eleyen rakibi karşısında galip gelerek yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda yer almayı amaçlıyor. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Kosova - Türkiye maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Kosova - Türkiye canlı izleme ekranı...

        Giriş: 31.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Kosova millî futbol takımı ile Türkiye millî futbol takımı arasında oynanacak kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini araştırıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan Kosova–Türkiye mücadelesi, A Milli Takım’ın turnuva bileti hedefi açısından belirleyici olacak. “Kosova Türkiye maçı canlı izle” araması yapan taraftarlar için karşılaşmanın yayın bilgileri, canlı skor takibi ve maç önü detayları merakla takip ediliyor. İşte detaylar

        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

        Kosova- Türkiye maçı, 31 Mart Salı (bu akşam) 21.45'te başlayacak.

        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak maç, TV 8'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca EXXEN platformundan da izlenebilecek.

        Karşılaşmada tecrübeli İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem Aktürkoğlu

        Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija

        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kosova- Türkiye mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        KOSOVA- TÜRKİYE MAÇI TV 8 CANLI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

