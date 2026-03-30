Kosova-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, finalde Kosova'nın rakibi oldu. Milli takım, rakibi ile 2'si deplasmanda 1'i sahasında olmak üzere oynadığı 3 maçı da kazandı. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak. Karşılaşmayı kazanan taraf ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını yaklayacak. Mücadele için bekleyişe geçen sporseverler, "Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte milli maç tarihi ve saatine ilişkin tüm detaylar...