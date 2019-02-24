Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'nda hafif kar yağışı altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, 90+4. dakikada Kostas Mitroglou'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attı ve son dakikada attığı golle elde edilen önemli galibiyetin mimarı oldu. Mitroglou maçtan sonra o anları anlattı.

Golle ilgili konuşan Yunan futbolcu, "Uzun bir pas geldi. Donk'un da hakkını yememek lazım, pozisyonu takip etmeyi bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı ve ben de fırsatı değerlendirerek golü attım" ifadelerini kullandı.

Bazı gollerin son dakikalarda gelebileceğini dile getiren Mitroglou, "Takım arkadaşlarım geldiğimden bu yana bana çok destek oluyor, onlara bu nedenle teşekkür ediyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz. Biz büyük bir aileyiz. Erken atmak isterdik ancak bazı maçlarda gol gecikebiliyor" dedi.

MAÇTAN SONRA "TRELOKOMEIO" ÇALDI

Mitroglou'nun golünden sonra sarı-kırmızılı futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, stat hoparlöründen Yunan şarkıcı Panos Kiamos'un "Trelokomeio" isimli parçası çalındı.

Kostas Mitroglou, maçtan sonra tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.