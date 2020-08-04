İş Yasası'nda kapalı devre çalışma var mı?

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Kovid-19 salgını devam ederken gündeme gelen kapalı çalışma sistemi İş Yasası'nda yer alıyor mu? Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca gerektiğinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili karantina tedbirleri alınabiliyor. Ancak, tecrit altındaki kişilerin iş yerinde kapalı sistem çalıştırılabileceğine dair bir düzenleme bulunmuyor.

Kanunda, hastaların tecrit ve tedavisine mahsus vasıf ve şartlara haiz özel yerleri olmayan mektep, fabrika ve imalathanelerle çok sayıda kişinin birarada bulunduğu umumi müesseselerde hastalığa yakalanmış kişilerin alıkonulamayacağı öngörülüyor.



İş Kanunu’na tabi çalışanların çalışma koşulları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile düzenlenir. İşçinin yazılı rızası alınmadan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapılamaz. Rızası olmadan çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılan işçi bu durumu 6 iş günü içinde haklı fesih sebebi yaparsa, kıdem tazminatını talep ederek iş akdini feshedebilir. İşveren tazminatını ödemezse işçi önce arabulucuya gider, burada sonuç alamadığı takdirde dava açabilir.

İş yerinde kapalı sistem çalışma için yazılı rızası alınmayanlar da 6 iş günü içinde ihtar çekerek haklı fesih sebebi yapabilirler.

Dardanel Gıda’nın Çanakkale’de bulunan fabrikasında bazı çalışanlarda kovid 19 pozitif çıkması üzerine 14 günlük karantina kararı alındı. Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca tüm personelin 14 gün boyunca gözetimli karantina altına alındığını duyuran işveren, 27 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında çalışanların sadece fabrika sahasında ve belirlenecek konaklama yerlerinde bulunmasına izin verileceğini bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise üretim faaliyetlerinin aksamaması için 14 gün süreyle çalışanların mesai saatleri dışında da gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sisteminin uygulayacağı belirtildi. Açıklamasa şöyle denildi: ''Şirketimizin Çanakkale'deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.''