AA

Kars'ta yaklaşık 4 yıl önce 'Bir oyuncak da sen ver' adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için bu kez bayram için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

AA'nın haberine göre oyuncakları olmayan kırsaldaki çocukları mutlu etmek için harekete geçen ekip, yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri hediyelerle, Selim ilçesinin Söğütlü ve Yukarı Kotanlı köylerinde yaşayan 300 çocuğa bayramda sürpriz yaptı.

Bayramda oyuncak alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

AYICIK HEDİYE EDİLEN NADİME NİNE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çocuklar arasına karışarak gönüllülerden kendisi için oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş ise yardım ekibini duygulandırdı. Ayıcık hediye edilen ve duygulu anlar yaşayan Nadime nine, oyuncağa sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Kampanyanın sorumlularından yardımsever Fatih Taş, 'Bir oyuncak da sen ver' sloganıyla 4 yıldan bu yana kentteki binlerce çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Çocukların oyuncaklarla çiftte bayram yaşadığını ifade eden Taş, "Çocuklara köylerinde oyuncak dağıtarak mutlu etmeyi amaçladık. Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla güzel bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarla uçurtma uçurduk, ikramlarda bulunduk daha sonra hepsine oyuncak verdik. Etkinliklerimizi Kars'ın tüm köylerinde yapmaya çalışıyoruz, hedefimiz Kars'taki tüm çocukları oyuncakla buluşturmak" dedi.

"GÖZLERİNDEKİ SEVİNÇ VE HEYECAN BİZE YETİYOR"

Ekibin gönüllülerinden Fatmanur Yemenoğlu da sayfadaki paylaşımları görerek ekibe dahil olduğunu ve köy köy gezerek çocukları mutlu ettiklerini anlattı.

Çocukların mutlu olduğunu görmenin paha biçilmez olduğunu aktaran Yemenoğlu, "Bayram hediyesi olarak çocuklara oyuncaklar getirdik. Kültürümüzde de bayramlarda hediyeleşmek var. Biz de buraya geldik ve çocuklara oyuncak dağıttık. Çocukların mutlulukları, gözlerindeki sevinç ve heyecan bize yetiyor" diye konuştu.

Söğütlü köyü muhtarı Efendi Alagöz ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocukların mutluluğunu görünce benim de gözlerim doldu ve kendi kendime 'ah keşke bizim zamanımızda da böyle olsaydı, bize de oyuncak getirselerdi ve biz de mutlu olsaydık' dedim. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar çok mutlu oldu, ben de çocuklar gibi sevindim" ifadelerini kullandı.