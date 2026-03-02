Canlı
        Köy yolunu kapatan heyelan | Son dakika haberleri

        Cide'de heyelan koy yolunu kapattı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:36
        Köy yolunu kapatan heyelan
        Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı Malyas Kanyonu yolu üzerinde heyelan meydana geldi.

        Kayan toprak kütlesi köy yoluna aktı. Ağaç ve toprak yağını sebebiyle Malyas Kanyonu yolu ulaşıma kapandı.

        Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne bağlı ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

