Köy yolunu kapatan heyelan

Cide'de heyelan koy yolunu kapattı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 02.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı Malyas Kanyonu yolu üzerinde heyelan meydana geldi.
Kayan toprak kütlesi köy yoluna aktı. Ağaç ve toprak yağını sebebiyle Malyas Kanyonu yolu ulaşıma kapandı.
Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne bağlı ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
