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        Haberler Gündem Güncel "Köylüler arsaların kaybedecek" | Son dakika haberleri

        Kooperatif Başkanı Kırgöz: Köylüler ev için aldıkları arsaları kaybedecek

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Tayfun Kırgöz, Köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihale usulü ile satılan arsaların üzerine yapı yapma şartının 31 Aralık'ta sona ereceğine işaret ederek, "Bakanlıktan, verilen sürenin uzatıldığı müjdesini bekliyoruz. Aksi hale zaten yılı perişan geçiren çiftçilerimiz maalesef birde ev yapmak için adlıkları arsalarını kaybedecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:13
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        "Köylüler arsalarını kaybedecek"
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köylüler, köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine 3367 sayılı kanun kapsamında ihale usulü ile satılan arsaların üzerine yapı yapma şartı 31 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

        İHA'nın haberine göre, bu süreye kadar arsalarına konut inşa etmeyen hak sahiplerinin arsaların tapuları bağlı bulundukları belediyelere resen tecil edilecek. Köylüler, verilen sürenin uzatılmasını isteyen köylüler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek şunları söyledi: "Zaten mahsullerimiz tarlada kaldı. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tüm bunların üstüne birde zar zor satın aldığımız arsaları kaybetme riskimiz doğdu. Dileğimiz verilen sürenin uzatılması."

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        Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Tayfun Kırgöz da "Sadece Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı köylerde 300'e yakın hak sahibi arsalarını kaybetme riskini taşıyor. Türkiye genelini düşünürsek binlerce insanın aynı durumda olduğunu görürüz. Köylünün bu yıl mahsulü tarlada kaldı, maalesef para etmedi. Şimdi bir taraftan mahsullerine yaptıkları masrafın borçlarını ödemeye çalışan çiftçilerimiz bir taraftan zar zor sahip oldukları arsalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bakanlıktan, verilen sürenin uzatıldığı müjdesini bekliyoruz. Aksi hale zaten yılı perişan geçiren çiftçilerimiz maalesef birde ev yapmak için adlıkları arsalarını kaybedecek" dedi.

        Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kumkadı köyünde ikamet eden Yasin Peker isimli çiftçi ise "Bu yıl mahsullerimiz tarlada kaldı. Mazottan, fideye, gübreden, işçiliklere kadar birçok borcumuzu kapatmak için çare arıyoruz. Bu süreçte arsalarının üzerine ev yapamamış olan köylülerimizin hakları ellerinden alınmamalı. Yıl sonu bitecek sürenin uzatılmasını" diye konuştu.

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