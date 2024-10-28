Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köylüler, köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine 3367 sayılı kanun kapsamında ihale usulü ile satılan arsaların üzerine yapı yapma şartı 31 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

İHA'nın haberine göre, bu süreye kadar arsalarına konut inşa etmeyen hak sahiplerinin arsaların tapuları bağlı bulundukları belediyelere resen tecil edilecek. Köylüler, verilen sürenin uzatılmasını isteyen köylüler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek şunları söyledi: "Zaten mahsullerimiz tarlada kaldı. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tüm bunların üstüne birde zar zor satın aldığımız arsaları kaybetme riskimiz doğdu. Dileğimiz verilen sürenin uzatılması."

REKLAM Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Tayfun Kırgöz da "Sadece Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı köylerde 300'e yakın hak sahibi arsalarını kaybetme riskini taşıyor. Türkiye genelini düşünürsek binlerce insanın aynı durumda olduğunu görürüz. Köylünün bu yıl mahsulü tarlada kaldı, maalesef para etmedi. Şimdi bir taraftan mahsullerine yaptıkları masrafın borçlarını ödemeye çalışan çiftçilerimiz bir taraftan zar zor sahip oldukları arsalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bakanlıktan, verilen sürenin uzatıldığı müjdesini bekliyoruz. Aksi hale zaten yılı perişan geçiren çiftçilerimiz maalesef birde ev yapmak için adlıkları arsalarını kaybedecek" dedi.