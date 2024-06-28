Koza-İpek Holding'e ait yalı 1,1 milyar liraya Tayvanlılara satıldı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.