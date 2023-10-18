Kozmos ve TESYÖN'den iş birliği Fintek girişim kurucusu Insha Ventures tarafından geliştirilen online tahsilat platformu Kozmos, TESYÖN ile iş birliğine gitti. Söz konusu iş birliği ile tesis yönetim sektörüyle ilgili organizasyonlar, seminerler ve mesleki eğitimler düzenlenecek

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın online tahsilat platformu Kozmos, tesis yönetiminin kurumsallaşması ve sektörel standartların oluşmasını amaçlayan Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği (TESYÖN) ile iş birliğine imza attı. Bu iş birliği çerçevesinde sektörün geleceğini şekillendirecek çeşitli organizasyonlar, seminerler ve mesleki eğitimler gibi konularda katkı sunulacak.

'BİR İLKE İMZA ATTIK'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şunları söyledi: “Insha Ventures olarak sektörel iş birliklerini önemsiyoruz ve farklı paydaşlarla bir araya geldiğimizde daha da fark yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda Kozmos markamızla TESYÖN ile resmi protokol imzalayan ilk aidat yönetim platformu olduk. Insha Ventures olarak, bu tür iş birliklerindeki öncü rolümüzü sürdürerek farklı sektörlerin etkileşim içinde büyümesini ve profesyonelleşmesini desteklemeye devam edeceğiz.”

Kozmos Direktörü Çetin Emre Sadi ise de konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kozmos olarak dijital ve yapay zekâ alanındaki güçlü altyapımızı tesis yönetimi sektörüne taşıyarak, kurumsallaşma ve sektörel standartların oluşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. TESYÖN ile başlattığımız bu iş birliğinin sektörün daha profesyonel, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesinde önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Kozmos olarak tesis yönetimi sektörünün gelişimine liderlik etmeyi ve bu alandaki yenilikleri desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Konuyla ilgili açıklamasında TESYÖN Başkanı Dr. Aylin İlgen ise şu değerlendirmede bulundu: “Tesis yönetim sektörünün gelişimi ve uluslararası standartlarda yönetim modellerinin uygulanması, biz yöneticilerin hizmet verdiği yapılara değer katmamıza olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda Kozmos’un, sektörün tüm paydaşlarına destek sağlayacağına inandığımız için bu protokolü imzalamaktan ve iş birliği adımını atmaktan memnuniyet duyuyoruz.”