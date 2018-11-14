KPSS sınavı için tercihler ne zaman başlayacak? Devlet kadrolarında çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adaylar, tercihlerin hangi gün başlayacağını araştırıyor.Peki, KPSS 2018 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri hangi gün başlayacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, resmi sitesinden yayımladığı bilgilere göre tercihler 11.12.2018 tarihinde başlayacak. 20.12.2018 tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapılır. Aday işlemleri sistemine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra işlem gerçekleştirilebilir.

KPSS 2018 tercihi yapacak adaylardan; ortaöğretim mezunlarının KPSS P94, ön lisans mezunlarının KPSS P93 ve lisans mezunlarının da KPSS P3 puanına sahip olması gereklidir.

Sistem üzerinden tercih listesini oluşturan adaylar, tercih ücretini de ödeyerek işlemlerini tamamlayabilirler.

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