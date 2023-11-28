Haberler Gündem Eğitim KPSS 2024 tarihleri ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi 2024 KPSS tarihi Uzun zamandır merak edilen KPSS 2024 tarihleri sonunda belli oldu. ÖSYM tarafından belirlenen tüm sınav tarihleri gibi 2024 KPSS tarihi de yine ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte önümüzdeki yıla ilişkin KPSS sınav ve başvuru tarihleri... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:41 facebook

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KPSS ne zaman, hangi ayda? Kamu personeli adayları tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorunun cevabı ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle heyecanla beklenen "2024 KPSS ne zaman?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Peki, 2024 ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS ne zaman hangi ayda yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi içerisinde yer alan KPSS sınav tarihleri...

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ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ ÖSYM sınav takvimi nihayet açıklandı. Açıklamaya göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 günü yapılacak, sınava başvuru tarihleri ise 18 Temmuz-30 Temmuz arasında olacak. Ortaöğretim sınavına geç başvuru tarihleri için henüz bir açıklama yapılmadı.