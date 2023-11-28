KPSS tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi 2024 KPSS tarihi
Uzun zamandır merak edilen KPSS 2024 tarihleri sonunda belli oldu. ÖSYM tarafından belirlenen tüm sınav tarihleri gibi 2024 KPSS tarihi de yine ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte önümüzdeki yıla ilişkin KPSS sınav ve başvuru tarihleri...
KPSS ne zaman, hangi ayda? Kamu personeli adayları tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorunun cevabı ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle heyecanla beklenen "2024 KPSS ne zaman?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Peki, 2024 ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS ne zaman hangi ayda yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi içerisinde yer alan KPSS sınav tarihleri...
ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimi nihayet açıklandı. Açıklamaya göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 günü yapılacak, sınava başvuru tarihleri ise 18 Temmuz-30 Temmuz arasında olacak. Ortaöğretim sınavına geç başvuru tarihleri için henüz bir açıklama yapılmadı.
LİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM'nin açıkladığı bir diğer tarih ise KPSS Lisans sınav tarihi oldu. KPSS Lisans sınavı 7 Eylül 2024 günü yapılacak, bu sınavın başvuru tarihleri ise 2 Haziran-16 Haziran arasında gerçekleşecek.
ÖNLİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Son olarak açıklanan diğer bir tarih ise KPSS Önlisans sınav tarihi oldu. KPSS Önlisans sınavı 28 Ekim 2024 günü yapılacak, bu sınava başvuru tarihleri ise 10 Eylül-22 Eylül arasında olacak. KPSS Önlisans sınavına yapılacak geç başvurular ise 25 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.