KPSS 2024/2 tercihleri için son gün! ÖSYM kılavuzu ile KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
KPSS 2024/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri için süreç 26 Aralık Perşembe bugün sona eriyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, tercih işlemlerini 26 Aralık saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS 2024/2 tercih ekranı ve Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim atama taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler…
KPSS 2024/2 tercih kılavuzu doğrultusunda 19 Aralık’ta başlayan KPSS 2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması süreci, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar, ‘’KPSS 2024/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim atama taban puanları, kadro ve pozisyonlar sorgulanıyor. İşte KPSS 2024/2 tercih ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
KPSS 2024/2 TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
KPSS 2024/2 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece KPSS 2024/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda KPSS 2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları, 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
30 TERCİH HAKKI VAR
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
Tercihler, 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılabilecek.
KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS 2024/2 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.
Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları ile ilgili duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.