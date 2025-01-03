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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | KPSS 2024/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercihleri, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:14
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        KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci, 26 Aralık'ta sona ermişti. Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM son dakika açıklaması ile KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı...

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        KPSS-2024/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ‘’19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

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        KPSS-2024/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS-2024/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS-2024/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS-2024/2 TERCİHLERİYLE NE KADAR MEMUR ALINACAK?

        KPSS-2024/2 tercihleriyle, 1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.

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        KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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