KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ayrıca ÖSYM 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu’na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.