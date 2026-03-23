KPSS başvuru tarihleri: 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2026 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere dört ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Sınava katılmayı planlayan binlerce aday, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimini yakından izliyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar haberimizde...
KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.