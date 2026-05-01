KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere 4 farklı oturum halinde uygulanacak. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte adayların merakla beklediği tüm detaylar haberimizde…
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.