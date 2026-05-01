Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri ne zaman?

        2026 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihleri ve sınav takvimi, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere 4 farklı oturum halinde uygulanacak. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte adayların merakla beklediği tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sürecine ilişkin başvuru ve sınav tarihleri, kamuya atanmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına dair süreç netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?” sorusu da yanıtını buldu. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
