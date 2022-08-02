KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına girecek olan adaylar başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip ederken, ÖSYM KPSS sınav takvimini açıkladı. Bilindiği gibi KPSS ortaöğretim, önlisans sınavları iki ayrı oturumda gerçekleşmektedir. Peki ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri...