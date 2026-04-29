        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS takvimi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimi, kamu personeli olmak isteyen milyonlarca adayın gündemine oturdu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru ve oturum tarihleri netleşirken, adayların süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri de duyurulurken, başvuruların Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacağı bildirildi. 2026 KPSS sürecine dair merak edilen tüm detaylar belli oldu. İşte 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar…

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adayların beklediği 2026 KPSS takvimi, ÖSYM tarafından yayımlandı. Açıklanan takvimle birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının sınav tarihleri ile başvuru süreçleri netlik kazandı. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının hangi gün yapılacağı da kesinleşirken, adayların başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacağı duyuruldu. KPSS 2026 sürecine dair tüm gelişmeler ve önemli tarihler haberimizde…

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 28 Nisan 2026 (İhraç Polis Gülistan'ın Telefonundan Ne Sildi?)

        İnternet nasıl suç mahalline döndü? Uygunsuz içerik nasıl engellenecek?Sosyal ağlar uyum sağlayacak mı? 15 yaş altı için sistem ne olacak? Sosyal ağlar çocuğu koruyabilecek mi? Umut Altaş Savcıya ne anlatacaktı? Umut'u ABD'ye neden gönderdiler? İhraç Polis telefondan ne sildi? Vali SIM kartı polise ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu