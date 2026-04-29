KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimi, kamu personeli olmak isteyen milyonlarca adayın gündemine oturdu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru ve oturum tarihleri netleşirken, adayların süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri de duyurulurken, başvuruların Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacağı bildirildi. 2026 KPSS sürecine dair merak edilen tüm detaylar belli oldu. İşte 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar…
2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.