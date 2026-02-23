KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2026 yılında KPSS önlisans, lisans, lise sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki KPSS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
KPSS başvuru tarihleri araştırılıyor. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT oturumları sonrası sonuç tarihleri beklenmeye başlanacak. İşte KPSS 2026 tarihleri
2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına katılacak adaylar, başvuru dönemine dair bilgi almak istiyor.
İşte KPSS 2026 tarihleri;
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.