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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS branş bazında sıralama sorgula 2024: ÖSYM KPSS lisans branş bazında sıralaması nasıl öğrenilir?

        KPSS branş bazında sıralama 2024: ÖSYM KPSS lisans branş bazında sıralaması nasıl öğrenilir?

        KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte KPSS lisans branş bazında sıralamalar artık adaylar tarafından ulaşılabiliyor. Tercih ve yerleştirmelere etkisi olmayan bu bilgiler, daha çok adayların ne kadar başarılı olduğunu görmek için aratılıyor. Peki, 2024 KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:56
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        KPSS lisans branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından açıklandı! KPSS sonuçlarından sonra adaylar sürekli olarak “KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?’’ sorularına yanıt arıyordu. Nihayet, KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı erişime açıldı ve adaylar sınavda nasıl bir başarı elde ettiklerini öğrenebiliyor. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralama nasıl ve nereden öğrenilir?

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        KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR BELLİ OLDU

        ÖSYM, 2024 KPSS lisans sınavı branş bazında sıralamaları erişime açtı

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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        KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

        Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

        Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

        Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

        Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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