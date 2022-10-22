KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans sınav sonuçları açıklandı ve sınava giriş sağlayan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilir. Ancak KPSS branş sıralaması henüz netleşmiş değil.

Konu hakkında açıklama geldiği halde haberimizin içeriği de eşzamanlı olarak güncellenecektir.