ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının cevap anahtarı geçtğimiz günlerde yayınlanmıştı. Gözler sınav sonucuna çevrilmişken Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu üzerinden yapılan yorumlar sonrası "KPSS 2022 iptal olacak mı?" ve "KPSS yeniden iptal mi edilecek?" soruları yanıtını arıyor. İşte KPSS lisans oturumu ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...