KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, hangi ayda? KPSS merkezi atama takvimi 2024
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan adaylar KPSS merkezi atama tarihlerinde odaklandı. Memur adayları kendi puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanına göre tercihlerini oluşturacak. Peki KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte merkezi atama ve KPSS tercih tarihleri bilgisi
KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar puan durumuna göre tercihlerini belirleyecek. İşte KPSS merkezi atama tarihleri 2024
KPSS MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.
ÖSYM KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.