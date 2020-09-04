KPSS ne zaman? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? soruları adayların gündeminde. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. KPSS lisans sınav yerlerine dair detaylar haberimizde.
KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS lisans sınavını 2 oturumu da 6 Eylül'de yapılacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KPSS lisans sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.
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