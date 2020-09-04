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KPSS ne zaman? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? soruları adayların gündeminde. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. KPSS lisans sınav yerlerine dair detaylar haberimizde.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS lisans sınavını 2 oturumu da 6 Eylül'de yapılacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KPSS lisans sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN