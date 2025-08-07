KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2025 KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi
ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihleri belli oldu. Kamu personeli olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Kamuda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, kendi branşlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında ter dökecek. Geç başvuru işlemleri 24 Temmuz'da sona erdi. Peki KPSS ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihi belli oldu. KPSS 2025 sınavlarına katılım gösterecek adaylar için ÖSYM sınav takvimi rehber oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvurular tamamlandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 Lisans KPSS sınav tarihleri…
KPSS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.
2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.