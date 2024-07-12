İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK!

14 Temmuz 2024 pazar günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak.

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar için Malatya İlçe Nüfus Müdürlükleri, özel olarak hizmet verecek. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere kolaylık sağlanacak.

14 Temmuz 2024 Pazar günü, sınava girecek adaylar için Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık olacak. Adaylar, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf getirmeleri halinde, yeni kimlik kartı düzenlenene kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecekler.

Ayrıca, 20 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-14.30 saatleri arasında ve 21 Temmuz 2024 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü de sınava katılacak adaylara hizmet vermek üzere açık tutulacak.

Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için bu imkanlardan faydalanmaları önemle duyuruluyor.