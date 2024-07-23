KPSS ÖABT ne zaman? 2024 Öğretmen Alan Bilgisi Testi sınav yerleri açıklandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans maratonu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde başladı. Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanırken gözler, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihlerine çevrildi. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin 'AİS' ekranı üzerinden adayların erişimine sunulacak. İşte 2024 KPSS ÖABT tarihi...
KPSS ÖABT için heyecanlı bekleyiş başladı. Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından KPSS ÖABT tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖABT kapsamında sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından sınav öncesinde öğretmen adaylarının erişimine sunulacak. Peki, "KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? 2024 Öğretmen Alan Bilgisi Testi sınav yerleri açıklandı mı?" İşte detaylar...
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumu 21 Temmuz'da uygulandı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde saat 10:15'te başlayacak.
ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2024 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime sunulacak.
Sınav giriş belgesinin sınav öncesinde , https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime sunulması bekleniyor.