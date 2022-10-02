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KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavının tamamlanmasının ardından alan bilgisi sınavları da geçtiğimiz gerçekleşti. Bu pazar ise öğretmen adayları için KPSS ÖABT sınavı düzenlenecek. İki oturum halinde yapılacak KPSS ÖABT sınavının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte KPSS ÖABT sınav saatleri...

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  • KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

    KPSS oturumlarının tamamlanmasının akabinde son olarak öğrentemen adaylarının gireceği KPSS ÖABT sınavları da bugün gerçekleşmiş olacak. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. Bu hafta uygulanacak olan 2022-KPSS ÖABT oturumları için adayların sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarında getirrmeleri ve giriş saatleri kaçırmaması gerekiyor. KPSS ÖABT 2 Ekim Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Günün ilk sınavı olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15'te başlayacak. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek? İşte detaylar...
  • KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

    KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? 

    KPSS ÖABT 2 Ekim Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Günün ilk sınavı olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15'te başlayacak. 

    ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. 

     

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; 2 Ekim tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    Bugün uygulanacak olan 2022-KPSS ÖABT oturumları için adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.
  • KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

    KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
  • KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

    KPSS ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇ DAKİKA?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT);

    • İlköğretim Matematik

    • Fen Bilimleri

    • Matematik (Lise)

    • Fizik

    • Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

    75 soru, 150 dakika

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT);

    • Türkçe

    • Sosyal Bilgiler

    • Türk Dili ve Edebiyatı

    • Tarih

    • Coğrafya

    • Biyoloji

    • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

    • Rehberlik

    • Beden Eğitimi

    • Okul Öncesi

    İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

    75 soru, 120 dakika

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

    • İngilizce

    • Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

    75 soru, 120 dakika
  • KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

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