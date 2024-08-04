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        KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı

        ÖSYM, 2024-KPSS ÖAB temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:44 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:44
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        KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

        Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

        Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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