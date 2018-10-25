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KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri (sınav yerleri) açıklandı! 2018 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Devlet kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları KPSS sınavına girecek. İşte KPSS Ön Lisans sınavı giriş yerleri sorgulama sayfası

25.10.2018 - 17:10 | Güncelleme:

KPSS ön lisans yani Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans için nefesler tutuldu. KPSS ön lisans sınavı için sayılı günler kalırken ÖSYM yaptığı duyuruyla sınav yerlerini açıkladı. Adaylar TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak KPSS ön lisans sınavı giriş belgelerine erişebiliyor. Peki KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS ön lisans sınav yerlerini erişime açtığını duyurdu. ÖSYM'nin açıklaması şöyle:
"2018 KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Ekim 2018 tarihinde saat 16.45’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA GİRECEK ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

- 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat: 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
- Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımıyla yapılacak. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018 Perşembe günü açıklanacak.

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