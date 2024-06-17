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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir?

        KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS önlisans başvuruları devam ediyor. Kamu kurumuna iyi bir puan alarak yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurularını gerçekleştiriyor. ÖSYM açıklamasına göre 2024 KPSS önlisans başvuru ücreti ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir. İşte KPSS önlisans başvuru işlemleri ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:46
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        KPSS önlisans başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını tamamlıyor. 2024 yılı için düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuruları 13 Haziran’da başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ise KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.İşte KPSS önlisans başvuru ekranı, ücreti ve şartları hakkında bilgiler

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        KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

        KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacaktır.

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        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS önlisans başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi.

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        KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir. Başvurunuz arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

        KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

        ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan başvuru alacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuz, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde yayınlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri önemlidir.

        KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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