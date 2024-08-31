Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama sayfası

        KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama sayfası

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı sonrası KPSS önlisans sonuçları gündeme gelecek. ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS sonuçları duyuruluyor. 1 Eylül'de gerçekleşecek olan önlisans sınav sonuçlarının yakın tarihte açıklanması bekleniyor. Peki 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; KPSS 2024 önlisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Önlisans KPSS sınavı sonuçları için geri sayım başlayacak. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül’de açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranında olacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

        Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        SORU DAĞILIMI

        KPSS Önlisans sınavı, iki ana bölümden oluşur: Genel Yetenek ve Genel Kültür. Bu iki bölümde adaylara toplam 120 soru sorulur. KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.

        Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!